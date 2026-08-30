Патриотические песни, профориентация и новые браки: у «Чаши» - концерт ко Дню РТ

Большой праздничный концерт ко Дню Республики Татарстан и Дню города Казани проходит у Центра семьи «Казан». Программу главной городской сцены скоро завершат хедлайнеры. Помимо музыкальной части посетителям праздника у «Чаши» был доступен широкий ассортимент развлечений. Подробности — в репортаже «Татар-информа».





«Главная площадка Казани и Татарстана»

Сегодня республика, равно как и ее столица, празднует свой день рождения. Не углубляясь в детали исторического совпадения, можно объявить – Казань разменяла свой 103-й десяток.

Этот день с самого утра широко отмечали по всему Татарстану. Самая обширная программа по традиции была в Казани – здесь отшумели и еще шумят многочисленные фестивали: «Урам», «Тау Фест», «Казанское полотенце», «Играй, гармонь!», «ДәртФест», «Казанская осень». Свои поздравления городу и республике успел передать и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время прогулки по экстрим-парку на набережной Казанки.

«Концерт у Центра семьи «Казан» – это одна из главных площадок Казани и Татарстана. Здесь развернулся большой праздничный фестиваль: профориентация для молодых людей, служба по контракту, много площадок, направленных на семейные ценности, и вся концертная программа, которая ориентирована на любовь к Татарстану и Казани», – рассказал «Татар-информу» замглавы исполкома Казани по социальным вопросам Азат Абзалов.

Фестивальный формат праздничной площадки

В этом году программу концерта составили в фестивальном формате. Помимо основной сцены для гостей работали тематические пространства от партнеров, маркет с продукцией локальных брендов, семейные и спортивные площадки.

На фоне всей фестивальной зоны выделялись две яркие площадки, и обе про профориентацию. Первая была посвящена национальному проекту «Профессионалитет». Здесь гости могли сделать фото в специальной фотобудке, где при помощи генеративных моделей создавалось изображение в спецодежде. Харизматичный ведущий оценивал работу четырех органов чувств, чтобы помочь всем желающим найти свои сильные и слабые стороны и подобрать подходящую специальность. А на отдельной цифровой панели можно было найти профессию более привычным способом – в формате «дейтинг-приложений» через свайпы влево и вправо.

Второй стенд был организован командой кадрового центра «Работа России». Круглая площадке была поделена на четыре сегмента, каждый из которых по-новому знакомил с востребованными сегодня профессиями: VR-зона с имитацией работы токаря и оператора беспилотника, AI-фото и настольная игра в зоне «Живи и работай в Татарстане», витрины-примерочные с униформой для фотосессий, а также… мистическое предсказание на профпригодность от гадалки.

«Самые лучшие, самые красивые, самые спортивные»

Первая часть праздничной программы объединяла официальную и развлекательную части. Здесь по традиции вручили паспорта, значки ГТО, звания «Мастер спорта», а также благодарности и почетные грамоты.

Документы и звания вручали Азат Абзалов и председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов. В этом году свое первое удостоверение личности получили десяток молодых ребят.

«В такую замечательную летнюю погоду мы находимся на таком хорошем празднике. Мы с вами самые лучшие, самые красивые и самые спортивные. Казань подтверждает статус самого спортивного региона. Сегодня мы открыли школу фигурного катания, открылся Центр развития футбола, и еще откроется Центр кикбоксинга, и будет стадион для регби», – не поскупился на слова поздравления и обещания Гарипов.

В День города здесь также решили организовать так называемое массовое бракосочетание – восемь пар получили свидетельства о заключении брака на глазах у тысяч зрителей.

«Желающих было очень много, мы отобрали восемь семей. Шесть из них будут выступать прямо на сцене, им вручат свидетельства о создании новой семьи. Символично, что это происходит здесь [у «Чаши»], сюда стремятся не только татарстанцы, но и жители других регионов», – отметил Абзалов.

Финал конкурса патриотической песни

Концертная программа началась с небольшого блока от Министерства культуры РТ, в рамках которого прошел финал II Республиканского конкурса патриотической песни.

«В этом конкурсе нет победителей и нет проигравших, потому что все его участники – это истинные герои, которыми прославляется наша страна, на примере которых растут наши дети и внуки. Очень здорово, что количество его участников увеличивается», – объявила первый заместитель министра культуры Юлия Адгамова перед вручением наград.

Победители у конкурса все же были. Обладателем Гран-при и денежного приза в размере 300 тысяч рублей стал исполнитель Ильдар Крюков. В номинациях победителями стали: дуэт «ВиРа» («Лучшая музыка», 150 тысяч рублей), Ильзира Ибрагимова («Лучшая песня»), группа «Добробат» («Лучший текст») и хор жен участников спецоперации «Никто, кроме нас» («Лучшее исполнение») (последние три – по 100 тысяч рублей).

Церемония награждения завершилась выступлением ВИА «Волга-Волга».

Впереди – хедлайнеры и праздничный салют

На главной республиканской сцене в этот праздничный день уже завершили свои выступления группа «Закария», восходящая рок-группа TEADX, дуэт «Синдром главного героя» и многие-многие другие.

Самая яркая часть концерта впереди – совсем скоро выступят хедлайнеры Гузель Уразова и группы Uma2rman.

Празднование завершится большим фейерверком, который прогремит в 22:00 над Казанкой. После салюта общественный транспорт заработает по специальному графику: автобусы и метро будут ходить чаще.

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