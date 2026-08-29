Победители хакатона «Татар.Бу» представят свои стартапы на Kazan Digital Week

Объявлено начало регистрации участников на хакатон «Татар.Бу» имени профессора Р.Г. Бухараева, посвященный разработке IT-решений для популяризации татарского языка и культуры, сообщают организаторы.

К участию авторы хакатона приглашают учащихся 7–11 классов, студентов колледжей, а также обучающихся с первого по пятый курс высших учебных заведений. По словам организаторов, участие позволит конкурсантам реализовать собственные идеи в виде работающих прототипов, получить доступ к закрытым инструментам разработки и пройти стажировку в Институте прикладной семиотики Академии наук Республики Татарстан.

Общий призовой фонд состязания составляет 600 тысяч рублей. Проекты победителей будут представлены в рамках Аллеи стартапов на международном форуме Kazan Digital Week – 2026.

Основные этапы конкурса пройдут в следующие даты:

до 7 сентября – прием заявок;

11 сентября – отборочный этап;

18–30 сентября – сам хакатон;

29–31 октября – финал на Kazan Digital Week.

Подробная информация о правилах участия доступна по ссылке.