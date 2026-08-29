В новом парке «Заказанье» чествовали лучших жителей Высокогорского района

В парке «Заказанье» Высокогорского района состоялся Фестиваль труда и доблести, объединивший ветеранов труда, участников специальной военной операции и их семьи, представителей трудовых коллективов, семейных династий, волонтеров, благотворителей и общественников. Мероприятие прошло в рамках Года воинской и трудовой доблести.

Главной целью фестиваля стало чествование людей, которые своим трудом и служением вносят вклад в развитие Высокогорского района, Татарстана и страны. Особое внимание на мероприятии уделили трудовым династиям, ветеранам и защитникам Отечества.

Центральным событием торжественной программы стало вручение именных свидетельств о занесении на Электронную доску почета Республики Татарстан. В числе первых высокогорцев, чьи имена появились на республиканской Доске почета, – представители разных профессий и сфер деятельности.

Открывая фестиваль, глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов подчеркнул значимость людей труда для развития территории. Он отметил вклад рабочих, врачей, учителей, механизаторов, инженеров и представителей других профессий, благодаря ежедневному труду которых развиваются район и республика.

«Именно люди являются фундаментом всех достижений региона», – отметил глава района.

Участников фестиваля также приветствовал депутат Государственной Думы Рустам Калимуллин. Он назвал Высокогорский район родным и отметил положительную динамику его развития. По его словам, подобные мероприятия помогают объединять жителей вокруг общих ценностей и достижений.

В числе почетных гостей праздника также были Герой России Александр Лапин, депутат Государственного Совета Татарстана Камиль Нугаев, уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев и первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин.

Отдельная площадка фестиваля была посвящена выдающимся трудовым коллективам и предприятиям Высокогорского района.

Гости могли познакомиться с историями профессиональных достижений земляков и вкладом предприятий в социально-экономическое развитие муниципалитета.

Проведение фестиваля в Год воинской и трудовой доблести позволило объединить две важные темы – служение Отечеству и созидательный труд. Организаторы подчеркнули связь поколений и значимость каждого, кто работает на благо своей семьи, района и страны.

Праздник прошел в новом парке «Заказанье», который в этот день официально открылся. Здесь также состоялось открытие административно-бытового корпуса для футболистов стадиона «Вершина». После торжественной части для жителей района организовали праздничный концерт, который продолжался до 19:00.