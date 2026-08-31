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Происшествия 31 августа 2026 16:03

Жителя РТ наказали за распыление перцового баллона в лицо пожилой паре

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Жителя РТ наказали за распыление перцового баллона в лицо пожилой паре.

Как рассказали в прокуратуре РТ, в марте 2026 года 23-летний парень из Пестречинского района РТ во время конфликта распылил перцовый баллончик в пожилую пару. После этого было возбуждено административное дело о побоях. Парня привлекли к ответственности.

Тем не менее, прокуратура обратилась в суд с иском о моральной компенсации. Суд постановил взыскать с парня по 30 тыс. рублей в пользу каждого из пострадавших.

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