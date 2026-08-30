В Казани открылась выставка к 140-летию Тукая с монументальным полотном Урманче

Фото: пресс-служба Литературного музея Габдуллы Тукая

В рамках фестиваля «Печән базары» в Литературном музее Габдуллы Тукая состоялось открытие выставки «Сенной базар, Баки Урманче и Габдулла Тукай». Экспозиция приурочена к 140-летию со дня рождения великого татарского поэта и представляет его сатирическую поэму «Сенной базар или Новый Кисекбаш» через призму изобразительного искусства.

Главным экспонатом стал монументальный графический эскиз, созданный выдающимся художником Баки Урманче в 1980-х годах специально для экспозиции Литературного музея. Долгие годы оно хранилось в фонде Национального музея Республики Татарстан, а теперь его можно увидеть в пространстве, для которого оно было задумано.

Фото: пресс-служба Литературного музея Габдуллы Тукая

Поэма Габдуллы Тукая – это острая социальная сатира, высмеивающая пороки общества начала XX века. Название отсылает к реально существовавшему Сенному базару в Старо-Татарской слободе, где разворачиваются описываемые события. Графический цикл Баки Урманче служит визуальным ключом к тексту, погружая зрителя в атмосферу эпохи через детализированные образы и характеры.

Фото: пресс-служба Литературного музея Габдуллы Тукая

Помимо выставочного пространства, посетители смогут ознакомиться с богатой постоянной экспозицией музея, посвященной жизни и творчеству Габдуллы Тукая. Основу собрания составляют мемориальные предметы: личные вещи поэта, прижизненные публикации и редкие рукописи. Особую ценность представляют посмертная маска, фаянсовая шкатулка с первого гонорара, а также реликвии семьи. Экспозиция расположена в десяти залах особняка Шамиля и дополнена современным мультимедийным сопровождением.

Фото: пресс-служба Литературного музея Габдуллы Тукая

Для удобства гостей работает робот-экскурсовод Апуш – единственный в республике, доступный на татарском, русском и английском языках. Экспозиция музея дает целостное представление о судьбе и творчестве татарского народного поэта, его вкладе в развитие национальной литературы и культуры.

Выставка будет работать до 22 сентября 2026 года. Посетить ее можно по входному билету в музей и по Пушкинской карте.

Карина Лутфуллина