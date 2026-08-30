«За что сожгли Джордано Бруно?»: батюшка о противоречиях религии и науки

Противоречит ли теория Дарвина Божественной идее сотворения мира? Верят ли в Бога ученые и можно ли научно доказать чудеса в православии? На эти и другие вопросы «Татар-информа» в новом выпуске программы «Кофе с батюшкой» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин.





Батюшка рассказал, совместимы ли вера и научные изыскания

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске священник рассказывал о том, почему Бог посылает нам испытания. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о том, совместимы ли религия и наука.

«Религия и наука не могут противоречить друг другу – они говорят о разных вещах»

– Совместимы ли религия и наука?

– Часто люди думают, что религия и наука несовместимы, но это миф. Миф о религии и науке активно поддерживается атеистическими пропагандистами. Он стал некоей аксиомой в общественном сознании благодаря советской агитации и пропаганде.

Религия и наука не могут противоречить друг другу просто потому, что они говорят о разных вещах. Великий русский ученый Михаил Ломоносов говорил: «Библия не рассказывает нам о том, как устроены небеса, она указывает нам, как туда попасть».

Не нужно искать в Священном Писании, как устроен мир, какова форма Земли, не надо находить какие-то геологические эпохи и так далее. Нужно понимать, что Библия – это картина религиозного мира. Мы, православные христиане, заявляем миру о том, что верим в Бога-творца, что Бог создает наш мир. Всё, что нас окружает, – это не какое-то случайное столкновение атомов и молекул. Наш мир – это то, что задумал Бог, и каждый человек, соответственно, – это творение Божие. Поэтому мы не можем говорить о противоборстве религии и науки.

«Часто люди думают, что религия и наука несовместимы, но это миф. Миф о религии и науке активно поддерживается атеистическими пропагандистами» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Многие ученые вопросы бытия Божия выносят за скобки своего мировоззрения. Потому что многие из них являются верующими людьми. Есть среди ученых и неверующие, но и те и другие также одинаково описывают теорию Большого взрыва, теорию эволюции и прочие научные концепции.

– Как возник конфликт между учеными и Церковью?

– Давайте вспомним советскую школу, советские учебники, даже я успел по ним поучиться. В них рассказывалось о том, что Церковь всегда была против науки, что является абсолютной неправдой. Для Церкви, к примеру, важно было понимать даты празднования Пасхи, составлять церковный календарь – соответственно, она была за развитие астрономии, точных наук.

Для Церкви всегда было важно сохранять свою традицию – соответственно, это развитие культуры, развитие языка: вспомним святых братьев Кирилла и Мефодия, которые создали алфавит для славянских народов. То есть Церкви нужен был инструментарий: и философия, и культура, и наука, и естественно-научные знания – все это было необходимо Церкви. Как раз именно Церковь стоит у истоков многих научных знаний.

Казнь Джордано Бруно. Неизвестный художник Фото: ru.wikipedia.org

«Бруно судили за то, что он был яростным оккультистом и отрицал бытие Святой Троицы»

– За что сожгли Джордано Бруно?

– Можно вспомнить другие атеистические штампы о том, что Церковь якобы гнала каких-то ученых, и часто в пример проводят Джордано Бруно. Важно знать его дело, которое рассматривала святая инквизиция. В любом советском учебнике говорится, что Бруно осудили за его научные взгляды о том, что Земля движется и так далее. Нет – Бруно судили за то, что он был яростным оккультистом и отрицал бытие Святой Троицы. В деле содержится огромный список его ересей. Замечу, что именно западные христиане, потому что в России никогда не было инквизиции, осудили его за его этические воззрения.

– Теория Дарвина опровергает Божественную идею сотворения мира?

– Часто люди считают, что наука дает какие-то теории, которые якобы опровергают веру в Бога. Но это тоже абсолютная неправда. Например, теория Дарвина. Многие считают, что она опровергает Божественное творение мира. Но нужно понимать, что Дарвин был верующим православным христианином, воцерковленным человеком. Его концепция никак не может опровергать тот факт, что Бог сотворил мир. Он рассказывает лишь о том, как некоторые виды развивались и эволюционировали. Мой тезис такой: теория Дарвина не мешает и самое главное – не может мешать вере в Бога просто потому, что это возможное описание одного из механизмов того, как Господь творит мир и как происходит развитие в живой природе. То есть теория Дарвина не отрицает саму идею сотворения мира Богом.

«Многие ученые, в том числе нобелевские лауреаты, являются верующими людьми» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вера – это то, что не меняется, а наука, наоборот, никогда не стоит на месте»

– Много ли среди ученых верующих?

– Многие ученые, в том числе нобелевские лауреаты, являются верующими людьми. Потому что когда человек приобщается к серьезным исследованиям и видит, как тонко устроен наш мир, то осознает божественную основу мироздания. Действительно, присмотритесь, наш мир очень гармонично устроен: шаг вправо или влево – и все могло бы быть совершенно другим. Если бы наша планета была ближе к Солнцу, мы бы сгорели, а если бы была дальше, то здесь было бы очень холодно и никакой жизни здесь бы не было. И вот когда ученые сталкиваются с уникальностью нашего мира, они понимают, что за этим стоит рука Божия.

– Можно ли подкреплять веру научными фактами?

– Я бы очень аккуратно относился к подкреплению веры научными фактами. Потому что вера – это то, что не меняется, а наука, наоборот, никогда не стоит на месте. Например, в XIX веке Французская академия наук официально сделала заключение о том, что камни с неба не падают. А сейчас мы все прекрасно знаем о существовании науки о метеоритах. Поэтому я бы не советовал основывать свою веру на научных фактах. Они могут быть иллюстрацией для верующего человека: например, когда я вижу какие-то научные факты, прослеживаю в них руку Божию и то, как разумно Господь устроил наш мир.

«Православная традиция знает очень много примеров верующих людей среди ученых, которые были канонизированы в лике святых. Например, святой Лука Крымский был гениальным ученым, врачом» Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

«Святой Лука Крымский был гениальным ученым и врачом»

– Правильно ли, что ученые пытаются доказать или опровергнуть чудеса в православии?

– Часто ученые пытаются анализировать чудеса – например, схождение Благодатного огня, мироточение икон и так далее. Кто-то, изучая это, становится глубоко верующим человеком, а кто-то говорит, что пока не может найти этому рациональное объяснение, – говорит, что это то, что находится за гранью рационального. И вот тут очень важно, как человек к этому относится. Если это находится за гранью рационального объяснения, то это что? Чудо? Основа религиозной веры? Или, как подумает атеист, новый вызов для науки.

Но для многих людей приобщение к таким чудесам становится основой их религиозной жизни, когда люди начинают задумываться о том, что Божье чудо нельзя представить как стечение обстоятельств, случайное соединение атомов и молекул.

– Можно ли научно объяснить, как святые исцеляют людей?

– Конечно, это очень сложный вопрос. Я поделюсь своим мнением на этот счет. В житии святых мы видим, что ко многим из них приходили дикие звери, которые не испытывали к ним никакой агрессии. Это происходило потому, что святой восстановил свое общение с Богом и находится с Богом в гармонии. Такое вот преддверие рая – как в Царствии Небесном люди жили в гармонии с Богом и с окружающим миром, так и святые тоже так живут. И когда святые начинают кого-то исцелять, это тоже восстановление связи с Богом, установление божественной гармонии.

Православная традиция знает очень много примеров верующих людей среди ученых, которые были канонизированы в лике святых. Например, святой Лука Крымский был гениальным ученым, врачом, был известен как специалист в медицине, ставший архиепископом, и после смерти был канонизирован. Вот отличный пример сочетания знания и веры, науки и религии. Это пример, на который нужно ориентироваться. Отбросьте в своем сознании эти атеистические штампы о том, что религия противоречит науке, что религия доказала, что Бога нет, и так далее.

Каждому человеку, приобщаясь к научным знаниям, нужно во всем видеть руку Божию, видеть его премудрость и любящую десницу, которая ждет каждого православного человека.

***

Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

ДРУГИЕ ВЫПУСКИ #КОФЕ С БАТЮШКОЙ И #БАТЮШКА ПРОТИВ