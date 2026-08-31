news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Культура 31 августа 2026 18:12

Международная конференция «Речная жизнь» пройдет в Свияжске

Читайте нас в
Телеграм
Международная конференция «Речная жизнь» пройдет в Свияжске
Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» 3 и 4 сентября примет VI Международную научно-практическую конференцию «Речная жизнь». В этом году мероприятие впервые получило международный статус при поддержке ИКОМ России – национального комитета Международного совета музеев.

В конференции примут участие ученые, музейные специалисты и эксперты из России и других стран. В программе заявлено более 40 докладов. Участники обсудят экологию, археологию, историю, традиционную кухню и нематериальное наследие, связанное с реками. Рабочими языками станут русский и английский, для участников предусмотрен перевод.

География докладов охватит разные регионы мира – от Нила и Дуная до малых рек Беларуси и водоемов Африки. В частности, президент ИКОМа в Египте Осама Абдель Мегид расскажет о нематериальном наследии нубийского Нила, а старший куратор Национального музея Найроби (Кения) Бетти Каранджа – о реках, озерах и знаниях коренных народов Кении.

Отдельную секцию впервые посвятят гастрономии. Участники обсудят влияние речной среды на кулинарные традиции. Среди тем – рецепты из речной рыбы в татарских кулинарных книгах 1910-х годов, традиции квашения грибов и роль рыбы в русской кухне советского периода.

Директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск», вице-президент ИКОМ России Артем Силкин выступит с докладом о правах и обязанностях сторон договора на содержание пароходного буфета.

Кульминацией второго дня станет концерт «Старинные русские духовные стихи». 4 сентября в 17:00 в Музее археологического дерева «Татарская слободка» солистка ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Варвара Котова исполнит духовные стихи XVI–XX веков под аккомпанемент гуслей и колесной лиры.

5 сентября участники конференции посетят гастрономический фестиваль «Свияжская уха».

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

#остров-град Свияжск
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Самозапрет на ставки и ипотечные каникулы для семей: гид по законам сентября

Самозапрет на ставки и ипотечные каникулы для семей: гид по законам сентября

31 августа 2026
МРОТ 2026 в Татарстане: величина и на что влияет

МРОТ 2026 в Татарстане: величина и на что влияет

31 августа 2026
Новости партнеров