Конкурс в педвузы России вырос до 15 заявлений на бюджетное место

Конкурс на бюджетные места в педагогических вузах, подведомственных Минпросвещения России, в 2026 году вырос до 15 заявлений на одно место против 12 годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что на педагогические направления поступают абитуриенты с высокими результатами ЕГЭ. Средний балл зачисленных превышает 70.

При этом в Минпросвещения пояснили, что распределение поступающих между вузами не может быть равномерным. Абитуриент, имеющий право на выбор, может претендовать на бюджетные места в нескольких университетах и после конкурсных процедур остановиться на одном из вариантов.

Всего на педагогические специальности и направления подготовки во все университеты страны было подано более 1,1 млн заявлений по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования.

«При этом государство целенаправленно выделяет значительный объем бюджетных мест для подготовки учителей: по состоянию на 25 августа направление “Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)” занимало первое место среди всех специальностей по числу зачисленных бюджетников», – говорится в сообщении ведомства.