Семеро бугульминцев отправились на сборы в мобильные огневые группы

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В Бугульме сегодня утром состоялась торжественная отправка жителей района для прохождения военной службы в зоне специальной военной операции и участия в мобильных огневых группах по охране критически важных объектов.

Один из бугульминцев отправился для комплектования войсковой части Центрального военного округа. Из Казани на автобусе, предоставленном правительством Татарстана, он будет направлен в Ростовскую область, где пройдет подготовку и затем примет участие в специальной военной операции.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Еще семь жителей Бугульмы отправились на двухмесячные специальные военные сборы. После подготовки они будут задействованы в составе мобильных огневых групп, которые обеспечивают защиту объектов топливно-энергетического комплекса в Казани и Нижнекамске.

Военный комиссар Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов рассказал, что резервисты в течение двух недель пройдут подготовку на базе Казанского высшего командного танкового училища.

«Пять дней – одиночная подготовка, девять дней – в составе мобильных огневых групп. Мужчин обеспечивают военной формой, за ними закрепляется штатное вооружение и автомобиль, после чего они заступают на охрану объектов жизнеобеспечения», – пояснил Миннетдинов.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

По его словам, мобильные огневые группы предназначены для защиты критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения.

Резервисты, заключившие контракт и вступившие в мобилизационный людской резерв, продолжают получать заработную плату по основному месту работы. На период сборов им также выплачивается денежное довольствие по линии Министерства обороны России и доплаты от охраняемых предприятий. В среднем размер выплат составляет около 160 тыс. рублей в месяц.

Предельный возраст для участия в таких мероприятиях составляет до 52 лет для солдат и сержантов и до 57 лет для младших офицеров.

Военный комиссар также призвал жителей района, которые хотят принять участие в защите объектов, обращаться в военкомат.

«У кого есть желание поддержать страну, принести практическую помощь, пожалуйста, обращайтесь в военный комиссариат. Оформление недолго, все расскажем на месте», – сказал Миннетдинов.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

На торжественной церемонии проводов присутствовали директор кадетской школы-интерната Александр Крайнов вместе с юнармейцами, представители духовенства Баязит хазрат и отец Евгений, представитель азербайджанской диаспоры Шарафат Мелик оглы Ахадов, а также родные и близкие военнослужащих. Они пожелали мужчинам успешного выполнения поставленных задач и скорейшего возвращения домой.

Комплектование мобильных огневых групп в Бугульминском районе продолжается. Желающие принять участие могут обратиться в военный комиссариат Бугульминского района.