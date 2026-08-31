Пожилой мужчина из РТ отдал мошенникам 5 млн, пытаясь избежать «ареста счетов»

Аферисты похитили порядка 5 млн у пожилого мужчины из РТ.

Как сообщили в МВД по РТ, неизвестные позвонили 69-летнему жителю Бугульминского района, после чего представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. В дальнейшем они убедили мужчину, что его активы могут арестовать или списать, и предложили передать им деньги.

Сбережения размером 4,95 млн, из которых 1,95 млн – от продажи автомобиля, забрал курьер, назвавший кодовое слово. Спустя время аферисты потребовали перевести им еще 2,7 млн. Тогда мужчина осознал обман и обратился к родственнице, которая подала заявление в полицию.

В настоящее время проводится расследование. Мошенников ищут.