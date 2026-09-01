news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 1 сентября 2026 05:15

Предприимчивый казанец продает воздух из Москвы

Читайте нас в
Телеграм

В Казани на сайте объявлений появился необычный товар – воздух из Москвы. Продавец предлагает покупателям возможность «вдохнуть воздух самой Москвы, не выходя из дома». Стоит такой сувенир 200 рублей.

В описании объявления говорится, что далеко не у всех есть возможность посетить столицу, поэтому московский воздух может стать необычным сувениром. По словам продавца, осталась последняя упаковка – поэтому ее стоимость снизили.

Казанский продавец оказался не единственным, кто решил монетизировать воздух. В Нижнем Новгороде выставили на продажу небольшие пакетики с воздухом, привезенным, как утверждает продавец, из китайского города Дунгуань.

Пакетики размером около 10×7 см продают по 30 рублей за штуку. Семь пакетиков можно купить за 200 рублей. В объявлении указано, что воздух подойдет «для упаковки или просто подышать».

Проверить происхождение такого товара невозможно.

#авито #воздух #сайт бесплатных объявлений
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
МРОТ 2026 в Татарстане: величина и на что влияет

МРОТ 2026 в Татарстане: величина и на что влияет

31 августа 2026
Самозапрет на ставки и ипотечные каникулы для семей: гид по законам сентября

Самозапрет на ставки и ипотечные каникулы для семей: гид по законам сентября

31 августа 2026
Новости партнеров