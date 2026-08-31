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Общество 31 августа 2026 21:34

Водители смогут предъявлять права и СТС через «Макс»

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Водители смогут предъявлять права и СТС через «Макс»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Водители смогут предъявлять инспекторам ГИБДД электронные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства через национальный мессенджер «Макс». Об этом сообщило Минцифры РФ.

Правительство внесло соответствующие изменения в правила дорожного движения. Для предъявления документов автомобилист сможет использовать QR-код, сформированный в мессенджере.

Электронные версии документов будут доступны водителям на добровольной основе и не заменят бумажные. Оба варианта будут иметь одинаковую силу.

Техническую возможность предъявления электронных прав и СТС через «Макс» планируется реализовать в ближайшие месяцы.

#мессенджер Max #водители #автомобилисты
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