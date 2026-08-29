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Общество 29 августа 2026 09:00

Более полувека в профессии: труженице тыла Вере Сычевой из Казани – 95 лет

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Труженица тыла Вера Сычева из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Вера Ивановна родилась 29 августа 1931 года в деревне Бишево Апастовского района Татарстана. Когда началась война, ей было десять лет. В военные годы трудилась в колхозе: пропалывала поля, помогала выращивать табак для фронта, работала дояркой на ферме. Зимой вместе с другими вязала носки и варежки», – рассказали в пресс-службе.

В 1947 году Вера Ивановна переехала в Казань и устроилась лаборантом в школу № 10, потом перешла в «Госстрах», где трудилась 12 лет. В 1958 году Вера Ивановна устроилась на «Оргсинтез», где работала до самой пенсии и еще несколько лет после. Ее общий стаж на предприятии составляет более 40 лет.

У Сычевой есть двое сыновей. Сейчас за ветераном ухаживает внучка Елена Олеговна.

#Год воинской и трудовой доблести
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