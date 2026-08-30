В Казани открыли мемориальную доску Герою России Леониду Попову

Мемориальную доску Герою России, заслуженному штурману-испытателю СССР Леониду Попову открыли сегодня в Казани в рамках празднования Дня города и Республики. Памятную доску установили на здании КНИТУ-КАИ, где Попов проучился с 1957 по 1963 год.

«Я уверен, что каждого из нас вдохновит пример нашего настоящего героя, патриота и талантливого человека – Леонида Степановича Попова. Он жил небом, вкладывал все силы и душу в развитие нашей отечественной авиации. А ещё он был хорошим наставником, наставником целого поколения авиаторов, передавал молодежи свой богатейший опыт», – заявил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, принявший участие в церемонии.

По его словам, открытие мемориала именно в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени Туполева, достаточно символично, так как здесь свято хранят традиции наставничества.

В свою очередь премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что высокое звание Попова отражает масштаб его личности.

«Работа от Леонида Степановича требовала не только квалификации, но и готовности к высочайшему риску ради развития и совершенствования отечественной авиационной техники. Он принимал участие в испытаниях более 80 разновидностей самолетов и вертолетов, способствовал укреплению обороноспособности страны», – подчеркнул премьер-министр.

По словам Песошина, важно, чтобы пример таких людей, как Попов, вдохновлял молодых специалистов студентов, выпускников на профессиональные достижения и преданность делу.