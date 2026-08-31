Самозапрет на ставки и ипотечные каникулы для семей: гид по законам сентября

С началом сентября в России вступят в силу очередные изменения в нормативных правовых актах. Россияне смогут установить самозапрет на участие в азартных играх, семьи с детьми – оформить ипотечные каникулы, а крупные банки начнут подключать клиентов к цифровому рублю. Разбор значимых новелл – в обзоре «Татар-информа».





В России с сентября можно будет оформить новый вид самозапрета – на участие в азартных играх и заключение пари у букмекеров

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Россияне смогут установить самозапрет на азартные игры

В России с сентября можно будет оформить новый вид самозапрета – на участие в азартных играх и заключение пари у букмекеров. Он дополнит уже действующие ограничения на получение кредитов, сделки с недвижимостью и выпуск сим-карт без личного участия.

«С 1 сентября россияне смогут через «Госуслуги» или МФЦ внести себя в специальный перечень, после чего легальные букмекеры, тотализаторы, казино и залы игровых автоматов не смогут принимать у него ставки. Это достаточно эффективный инструмент защиты человека от импульсивных решений и развития игровой зависимости», – прокомментировал «Татар-информу» председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости

Минимальный срок такого запрета составит один год – отменить его досрочно нельзя, что делает механизм действительно сдерживающим фактором для игроманов, считает он.

«Конечно, самозапрет не заменяет психологическую помощь и профилактику зависимости. Параллельно необходимо продолжать борьбу с нелегальными онлайн-казино и агрессивной рекламой азартных игр», – добавил Аксаков.

Одновременно для букмекеров усилят требования к рекламе. В ней должны будут предупреждать о риске возникновения игровой зависимости – лудомании. Для телерекламы такое предупреждение должно длиться не менее пяти секунд, для радиороликов – трех секунд, а в наружной рекламе занимать минимум 7% площади.

С 1 сентября начнет работать Единая система учета платежных карт Фото: © «Татар-информ»

Единая система учета карт поможет бороться с дропперами

С 1 сентября начнет работать Единая система учета платежных карт. Она позволит банкам видеть, сколько карт оформлено на одного человека в разных кредитных организациях. С 1 сентября 2027 года гражданам запретят иметь более 20 карт – при оформлении новой банк сможет проверить соблюдение лимита.

По словам председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, мера должна затруднить работу дропперов, которые используют большое количество карт для перевода и обналичивания похищенных средств. «Ее задача – именно учет действующих карт и проверка соблюдения лимита при выпуске новых», – пояснил депутат.

Система не будет использоваться для блокировки карт или контроля за покупками. Россияне смогут пользоваться уже выпущенными картами до окончания их срока действия, даже если их количество превышает установленный лимит.

С сентября в России начнется новый этап внедрения цифрового рубля Фото: © Пелагия Тихонова / РИА Новости

Цифровой рубль начнет использоваться в расчетах

С сентября в России начнется новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие банки должны будут дать клиентам возможность открывать цифровые кошельки, переводить средства и оплачивать товары и услуги. Подключение остальных кредитных организаций пройдет поэтапно до сентября 2028 года.

Цифровой рубль станет третьей формой российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Он не заменит привычные способы расчетов: один цифровой рубль будет равен одному рублю наличными или на банковском счете.

Экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец отметила, что для пользователей, привыкших к безналичным расчетам через банковские приложения, переход на цифровой рубль вряд ли будет заметен.

«По большому счету цифровые рубли – это просто рубли, так же проходят в платежах и финансовых транзакциях. С точки зрения пользовательского опыта для клиента, который уже активно использует электронные расчеты через приложение, разницы фактически не будет», – сказала она «Татар-информу».

По словам эксперта, цифровой рубль в большей степени похож на наличные деньги, поскольку хранится не в коммерческом банке, а на платформе Банка России.

Операции для граждан останутся бесплатными, а для бизнеса комиссия за прием платежей составит 0,3%, но не более 1,5 тыс. рублей. Пополнить цифровой кошелек можно будет максимум на 300 тыс. рублей в месяц.

За долгосрочные накопления можно будет получить налоговый вычет

С 1 сентября 2026 года россияне смогут получать налоговый вычет по страховым взносам, уплаченным по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Льгота будет распространяться на договоры, заключенные с 1 января 2025 года.

Размер вычета будет зависеть от суммы внесенных страховых взносов и ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы гражданина.

С 1 сентября при рождении или усыновлении второго или последующего ребенка заемщик сможет оформить ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Семьи с двумя и более детьми смогут получить ипотечные каникулы

С 1 сентября при рождении или усыновлении второго или последующего ребенка заемщик сможет оформить ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. При рождении ребенка льготный период должен завершиться не позднее достижения им полутора лет.

Мера распространится на ипотечные договоры, заключенные до 1 сентября 2026 года. Доказывать снижение дохода семьи для получения каникул не нужно – основанием станет сам факт рождения или усыновления второго или последующего ребенка.

«Эта мера направлена на поддержку тех, кто уже приобрел квартиру. Когда в семье рождается второй или последующий ребенок, один из родителей, как правило, уходит в декрет и его доходы снижаются. Ипотеку в этот период становится существенно тяжелее платить, а расходы семьи, наоборот, растут. Поэтому ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев дают семьям временную передышку – за это время родитель сможет выйти из декрета и восстановить доход. Это очень хорошая и позитивная мера, я ее приветствую», – прокомментировал «Татар-информу» председатель Гильдии риэлторов Республики Татарстан Андрей Савельев.

С 1 сентября участники СВО, вернувшиеся на прежнее место работы, получат преимущественное право на сохранение должности при сокращении штата Фото: © «Татар-информ»

Ветеранов СВО дополнительно защитят от сокращения

С 1 сентября участники СВО, вернувшиеся на прежнее место работы, получат преимущественное право на сохранение должности при сокращении штата.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, усиливаются трудовые гарантии для тех, кто защищает нашу страну.

Работодателей обяжут отвечать на просьбы о неполном рабочем дне за пять дней

С сентября для работодателей установят срок для ответа на обращения о неполном рабочем времени. Решение по письменной просьбе беременной женщины, одного из родителей ребенка до 14 лет, родителя ребенка-инвалида до 18 лет или работника, ухаживающего за больным членом семьи, нужно будет принять максимум за пять рабочих дней.

С 1 сентября вступят в силу изменения в Трудовой кодекс РФ, которые позволят в отдельных случаях увеличить годовой лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Годовой лимит переработок увеличат вдвое

С 1 сентября вступят в силу изменения в Трудовой кодекс РФ, которые позволят в отдельных случаях увеличить годовой лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов.

Такая возможность должна быть предусмотрена коллективным договором или отраслевым соглашением. После первых 120 часов потребуется письменное согласие работника.

Испытательный срок для матерей с детьми до трех лет отменят

С 1 сентября вступят в силу изменения в Трудовой кодекс РФ, согласно которым женщинам с детьми до трех лет нельзя будет устанавливать испытательный срок при приеме на работу. Раньше такая гарантия распространялась на женщин с детьми до полутора лет.

Некоторых работников на вредных производствах смогут отзывать из отпусков

Сейчас работников на вредных и опасных работах нельзя отзывать из отпуска. С сентября сделать это можно будет в исключительных случаях – например, если нужно предотвратить аварию, катастрофу, стихийное бедствие либо устранить их последствия. Для отзыва потребуется согласие сотрудника, а работа в этот период должна оплачиваться минимум в двойном размере. Оставшуюся часть отпуска работник сможет использовать позже.

С 1 сентября вступят в силу изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» Фото: © «Татар-информ»

Контроль за мигрантами усилят

С 1 сентября вступят в силу изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Вместо 90 дней на прохождение обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан, приехавших на работу, будет отводиться 30 дней. Медорганизации должны будут сообщать о выявленных опасных инфекционных заболеваниях в течение суток. В таком случае иностранца смогут оперативно депортировать.

Еще появится ускоренный механизм постановки иностранных граждан и лиц без гражданства на налоговый учет – данные между ведомствами будут передаваться в электронном виде.

Имущество нарушителей-релокантов могут арестовать

С 1 сентября расширяется перечень административных правонарушений, за которые релокантов смогут привлекать к ответственности. В него вошли, в частности, незаконное получение информации с ограниченным доступом, возбуждение ненависти или вражды, дискредитация Вооруженных Сил РФ, призывы к нарушению территориальной целостности России и санкциям. В качестве обеспечительной меры для таких нарушителей может применяться арест имущества.

На остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения запретят розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На остановках запретят продавать сигареты и вейпы

С 1 сентября вступят в силу изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». Теперь на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения запретят розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции.

Ограничение будет распространяться на сигареты, вейпы, кальяны и электронные системы доставки никотина. Исключение предусмотрено для населенных пунктов, где торговая точка на остановке является единственным местом, в котором можно приобрести такую продукцию.

Грузоперевозки переведут на электронные документы

С 1 сентября вступят в силу изменения в законодательство о транспортно-экспедиционной деятельности. В электронном виде нужно будет оформлять транспортные и железнодорожные накладные, грузовые накладные при авиаперевозках, заказы и заявки на перевозку, а также экспедиторские документы.

Изменения ощутят на себе грузоотправители, грузополучатели, перевозчики и экспедиторы. Сведения будут передаваться в Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

До 1 марта 2027 года предусмотрен переходный период: при выявлении бумажных документов вместо электронных инспекторы будут ограничиваться устным предупреждением.

С 1 сентября вступят в силу изменения в правила предоставления гостиничных услуг Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Крупные отели начнут заселять россиян через цифровой ID в «МАКСе»

С 1 сентября вступят в силу изменения в правила предоставления гостиничных услуг. Гостиницы с номерным фондом более 50 номеров должны будут принимать для заселения сведения из документов, удостоверяющих личность, через цифровой ID в мессенджере «МАКС». Для постояльцев такой способ останется добровольным – заселиться можно будет и по бумажному паспорту.

Льготный проезд можно будет подтверждать через «МАКС»

С 1 сентября право на бесплатный или льготный проезд в городском и пригородном общественном транспорте можно будет подтверждать через мессенджер «МАКС».

Для подтверждения льготы пассажир сможет предъявить цифровой ID. Воспользоваться новым способом можно будет только там, где перевозчик технически готов принимать цифровое подтверждение. Возможность предъявить бумажный документ сохраняется.

С 1 сентября изменятся правила перевозок пассажиров железнодорожным транспортом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Билеты на электрички можно будет возвращать онлайн

С 1 сентября изменятся правила перевозок пассажиров железнодорожным транспортом. Билеты на пригородные поезда с указанием мест можно будет возвращать не только в кассах, но и через сайты и мобильные приложения перевозчиков.

Если сдать билет более чем за два часа до отправления, пассажиру вернут полную стоимость за вычетом сбора. При возврате менее чем за два часа можно будет получить 50% стоимости билета.

В селах появятся передвижные аптеки

С 1 сентября начнут действовать изменения в закон «Об обращении лекарственных средств». В населенных пунктах, где нет аптек, лекарства можно будет продавать через передвижные аптечные пункты. Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года.

Такой формат позволит обеспечить лекарствами жителей небольших и удаленных населенных пунктов, где нет стационарных аптек.

С 1 сентября вступит в силу Федеральный закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В России начнут регулировать большие модели искусственного интеллекта

С 1 сентября вступит в силу Федеральный закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ». Он устанавливает правила для разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ.

Закон вводит понятия суверенных и национальных моделей и определяет полномочия государства в сфере ИИ. Но требования по безопасности моделей, технической документации и правилам их эксплуатации начнут действовать с 1 марта 2027 года, а не с осени 2026-го.

Выпускники колледжей будут сдавать ГИА по-новому

С 1 сентября 2026 года основной формой государственной итоговой аттестации для выпускников колледжей и техникумов станет демонстрационный экзамен. Он позволит проверить не только теоретические знания, но и практические навыки студентов.

Кроме того, в системе среднего профессионального образования закрепят новую форму организации обучения – «Профессионалитет». Работодатели смогут участвовать в разработке и реализации образовательных программ, в том числе в организации практической подготовки студентов.