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Общество 31 августа 2026 12:20

Работала на свиноферме и в поле: труженице тыла из Татарстана исполнилось 95 лет

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Труженица тыла Расиха Хайруллина из Азнакаевского района Татарстана сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Расиха Загитовна родилась 31 августа 1931 года в деревне Тархан Азнакаевского района в многодетной семье. Получила три класса образования. С детства ей приходилось заниматься разной работой, особенно тяжело было в военные годы. Помогала старшим, ухаживала за скотиной, трудилась в поле. С 1943 по 1950 год работала на свиноферме колхоза „Тан“, с 1950 по 1952 год была задействована на торфяных работах в Вареговском торфяном предприятии», – рассказали в пресс-службе.

В 1956 году Расиха Загитовна вышла замуж за Музипа Харисова. У супругов родилось двое детей – Роза и Сирина.

В послевоенные годы Расиха Хайруллина работала в строительном управлении Альметьевска, в строительном управлении Бугульмы, на стройке в деревне Ахеево-Алькеево, в сфере ЖКХ. До выхода на заслуженный отдых трудилась библиотекарем в центральной библиотеке Азнакаева.

#Год воинской и трудовой доблести
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