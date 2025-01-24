Рифкат Минниханов поручил массово устанавливать домофоны, оповещающие о ЧС

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов поручил начать массово устанавливать в республике цифрвые домофоны, которые смогут оповещать о ЧС, включая атаку БПЛА.

«Прошу МЧС республики совместно с исполнительными комитетами городов до конца текущего года обеспечить наличием цифровых домофонов не менее чем 70% многоквартирного жилого фонда», — сказал он на расширенном заседании итоговой коллегии Минцифры республики, подчеркнув, что мера нужна для повышения безопасности граждан и быстрого информирования население о ЧС.

В разговоре с журналистами министр цифрового развития государственного управления, IT и связи РТ Айрат Хайруллин рассказал, что заменить обычные домофоны на цифровые могут по обращениям жильцов. За их пользование тариф не изменится, а заменят устройство жильцам бесплатно.

«В трубке есть громкоговоритель, который будет вещать информацию. В этом и есть уникальность, что телефонные трубки есть в каждой квартире, поэтому информация будет не на улицу вещаться, где ее могут не услышать, а в квартирах», – пояснил Хайруллин.

Гендиректор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов на той же коллегии заявил, что могут реализовать и автоматическое открывание дверей в подъезды, где установлены цифровые домофоны. Это пригодиться при экстренном перемещении в укрытия.