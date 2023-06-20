В Татарстане 158 выпускников стали стобалльниками на ЕГЭ

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В Татарстане 158 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. В этом году наблюдается небольшое снижение стобалльников по русскому языку. Об этом сообщил журналистам министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин в казанской школе №139, где организован пункт проведения экзамена.

«Сто баллов на ЕГЭ по математике профильного уровня получили четыре выпускника. Русский язык на сто баллов сдали 54 одиннадцатиклассника. По химии 26 стобалльников, это больше, чем в прошлом году», – рассказал глава Минобрнауки.

Средний балл на ЕГЭ по химии в Татарстане составил 66,74, что на пять выше, чем в прошлом году. На семь баллов увеличился средний результат экзамена по литературе, в этом учебном году он достиг 72,67, отметил Хадиуллин.

При этом, по его словам, количество выпускников, которые выбирают ЕГЭ по физике и химии, снижается каждый год в целом по России.

В основной период единого государственного экзамена не преодолели необходимый порог по баллам по химии – 147 человек, литературе – девять, географии – четыре, русскому языку – 12, базовой математике – 74, профильной математике – 298, физике – 68, истории – 88. Один школьник был удален с экзамена по русскому языку.

Единый республиканский экзамен по родному (татарскому) языку сдали четыре человека. Средний балл составил 79,25.

Основной период ЕГЭ стартовал 26 мая и завершится 1 июля.