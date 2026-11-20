В Татарстане бывший директор стройфирмы и его заместитель обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в изготовлении поддельных платежек. Об этом сообщает СУ СКР по РТ.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2020-2022 директор и его зам уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 123 млн рублей. Махинации они провернули путем внесения в налоговые декларации и прочие документы заведомо ложных сведений о взаимоотношениях с пятью контрагентами. Злоумышленники изготовили поддельные платежные распоряжения, на основании которых с расчетных счетов фирмы контрагентам якобы было перечислено более 169 млн рублей.

На имущество организации наложен арест на сумму свыше 152 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.