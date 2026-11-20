Фото: © Ася Салахова для "Особняка Демидова"

Репертуар «Особняка Демидова» пополнил интерактивный триллер о культуре тру-крайма «Хороший человек». Иван Балашов и Юлия Дудченко – в роли убийц и их жертв.

Зрителям предлагается вообразить себя безликими посетителями казанских баров, равнодушными свидетелями странных разговоров и страшных преступлений. Театр обещает, что постановка даже заставит усомниться в собственном инстинкте самосохранения – насколько хорошо мы умеем распознавать опасность?

Это история о человеке, который искренне считает себя хорошим парнем (Иван Балашов), и даже делает несколько удачных шагов в том, чтобы действительно им быть. Вот только его инфантильное и очень эгоцентричное отношение к миру, граничащее с рядом психологических диагнозов, вероятно параноидальной шизофренией, ставит под сомнение успех любого социального контакта в полевых условиях. Особенно с девушками. Но так вышло, что этот одиночка, внешне очаровательный и немного стеснительный, но брошенный одной из психологически зрелых особ, все-таки привлекает внимание эмпатичной девушки-бармена (Юлия Дудченко). Речь вовсе не о любви с первого взгляда и даже не о платонических намеках – обыкновенное внимание сочувствующего к страдальцу. Но для нейроотличного психопата этого внимания достаточно, чтобы вообразить искру – и вот первая жертва. Или не первая? Жертва ли? А кто тогда убийца?

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Барная стойка, звон бутылок, легкая ненавязчивая музыка и парень с девушкой – вот и все, что нужно для добротного тру-крайма с очень глубокой атмосферой, отсылками на казанских маньяков и подмигиванием «Американскому психопату». Главное достоинство спектакля – достоверное погружение в характеры, особенно это касается Балашова, которому удалось создать убедительно пугающий образ психопата, который убежден в своей невиновности (будьте готовы, что в порыве чувств на вас даже внезапно рявкнут). Но любое преступление, как правило, имеет конец, и хитроумный преступник попадается на «какой-то глупой формальности».

И здесь можно было бы запустить документальные сцены с допросом какого-нибудь реального маньяка, чтобы окончательно разрушить эту хрупкую грань между хорошим человеком и реальным убийцей (к тому же образ Балашова к этому располагает), но триллер идет дальше, приземляя на казанскую почву американского «Декстера». И, к сожалению, к атмосфере «настоящего преступления» добавляются размышления из ряда «кто хранит хранителей», а точнее «кто убивает маньяков», и вот мы оказываемся в тру-крайм-спирали, из которой хочется поскорее выбраться.

Когда Иван Балашов вживается в роль маньяка, а его персонаж теряет контроль над реальностью, в нем легко узнается настоящий маньяк Фото «Татар-информ» и скриншот из сериала «Монстр: История Джеффри Дамера»

Спектакль соорудили очень быстро. В три недели уже был готов сценарий, и еще за месяц «Хорошего человека» поставили – меньше двух месяцев было потрачено на полноценный репертуарный спектакль, и, вероятно, авторы даже перестарались. «Хороший человек» в «Особняке Демидова» умело погружает в атмосферу преступления, которое происходит и раскрывается у тебя прямо на глазах. Однако в момент кульминации действие заходит на второй более художественный и менее атмосферный круг, который несколько смазывает впечатление от камерного детектива с харизматичным дуэтом артистов.

Режиссер спектакля – Дарья Андреева, драматург – Зоя Рутер.