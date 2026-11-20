Госдума может принять законопроект о продаже красивых автомобильных номеров до конца 2026 года. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков на открытии комитета партии «Новые люди» по защите прав автомобилистов.

Новые правила могут начать действовать с сентября 2027 года.

«Мы рассчитываем, что в конце этой сессии или в начале следующей мы его примем. Обсуждаем дату старта [применения новых норм] для того, чтобы подготовить [оказание] государственных услуг в том числе с сентября следующего года», – приводит ТАСС слова Даванкова.

По словам парламентария, инициатива получает положительные отзывы от регионов. Предполагается, что красивые номера можно будет продавать через аукцион либо по фиксированной цене, которую установит МВД.

Законопроект предусматривает возможность резервировать государственные регистрационные знаки через портал «Госуслуги». Вырученные от продажи номеров средства планируется направлять в федеральный бюджет.

12 ноября Правительство РФ концептуально поддержало инициативу, однако предложило доработать законопроект.