В Театре Камала прошел партнерский вечер, где театр представил свой новый мерч – коллекцию домашнего текстиля.

«Мы хотим быть с нашими зрителями даже у них дома. Вы приходите в гости к нам, и нам хочется побывать у вас в гостях. Говорят, что театр – это дом, и об этом мечтает каждый театрал. Есть театры, в которых труппа собирается ради одной постановки и потом расходится, но наша труппа на протяжении 120 лет живет как одна семья. Когда труппа становится семьей, тогда театр становится родным домом. Пусть тепло нашего дома будет теперь и с вами», – сказал на презентации новой коллекции художественный руководитель театра Ильгиз Зайниев.

Дизайнером коллекции выступила Валентина Копылова. Скатерть, полотенце, столовая дорожка, наволочка для подушки, плед, передник и шопер украшают узоры, созвучные внутреннему дизайну театра.

В начале ноября Театр Камала объявил, что застройщик «Ак Барс Дом» стал генеральным партнером театра.