Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

Жительницы республики активнее мужчин читают с детьми сказки, стихи, рассказы и басни: на мам и бабушек приходится 55% трафика на сайты с литературой для младшего возраста. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Мужская аудитория, как и в большинстве регионов страны, проявляет к таким ресурсам меньший интерес, поэтому на пап и дедушек приходится 45% интернет-трафика на площадках со стихами Чуковского, Маршака, Барто и аудиосказками для малышей. В целом среди посетителей детских книжных сайтов женщин на 34% больше, чем мужчин.

Чаще всего электронные книги для детей открывают татарстанцы в возрасте от 35 до 44 лет, они используют почти половину трафика (49%). Далее следуют пользователи 45–54 лет (18%), а также 25–34 лет (17%). Еще 9% объема данных расходуют читатели старше 55 лет, а меньше всего – молодежь до 24 лет (7%).

За полгода интерес к детской литературе значительнее вырос у абонентов оператора от 55 до 64 лет – их активность увеличилась в 2,7 раза. Вместе с тем пользователи 25–34 лет, напротив, стали открывать детскую литературу на 21% реже.

«Провести время с ребенком за интересной историей можно, даже если подходящей книги не оказалось дома. Мы постоянно расширяем покрытие сети 4G, поэтому сегодня онлайн-библиотеки доступны жителям даже самых небольших поселений республики. С начала года только по программе “Устранение цифрового неравенства” наши связь и мобильный интернет появились еще в 131 селе с населением от 40 человек в 39 районах региона», – рассказал директор МегаФона в Татарстане Валерий Борунов.