В Авиастроительном районе Казани выявлено превышение допустимого уровня формальдегида

В Авиастроительном районе Казани выявлено превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Об этом свидетельствуют данные одного из пунктов мониторинга Гидрометцентра РТ.

Концентрация формальдегида в воздухе на пункте наблюдения за загрязнением окружающей среды №9, находящемся на пересечении улиц Побежимова и Ленинградская, составила 0,173 миллиграмма на кубометр при допустимых 0,05 миллиграмма. Таким образом, ПДК оказалась превышена более чем в три раза.

Соответствующие данные были получены между 13.00 6 сентября и 7.00 7 сентября. До этого в двух других районах Казани было выявлено превышение уровня формальдегида и фенола в воздухе, о чем сообщало ИА «Татар-информ».