Тренерская ротация в «Зените-Казани», довольный Алекно: итоги тура волейбольной Суперлиги

Заключительные туры проводят команды мужской волейбольной Суперлиги в «регулярке». Как прошел очередной тур фаворитов турнира, кто на заключительном отрезке из лидеров решил экспериментировать с тренерским составом, а кто с игровым - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: vczenit.ru

До завершения регулярного чемпионата в мужской волейбольной Суперлиге осталось два матча

Всего два матча осталось до окончания предварительного этапа в мужской волейбольной Суперлиге. Вся лидирующая пятерка в таблице в последнем 28 туре оказалась сильнее своих оппонентов. По-прежнему в фаворитах «Зенит-Казань». До сих пор сохраняется интрига между второй и третьей строчкой - на одно очко от московского «Динамо» отстает «Зенит-СПб».

Что касается «Белогорья», то в этом сезоне они безоговорочно вошли в топ-5, но и выше тоже уже не поднимутся. Небольшой шанс на повышение в таблице сохраняет «Локомотив», но его попадание в топ-3 также маловероятно. Его отрыв от петербуржцев составляет два очка. К тому же в ближайшем туре оба соперника сойдутся очно. Это противостояние однозначно является главной интригой предстоящего тура.

В предыдущей встрече в декабре нынешнего сезона подопечные Пламена Константинова потерпели сухое поражение от команды Владимира Алекно (3:0). Правда в тот день наставник новосибирцев признал, что не воспользовался анализом предыдущей игры петербуржцев, которые накануне проиграли «Факелу», уступив сопернику в атаке и по блокам, и перед встречей были значительно злее своего оппонента.

Тренерская ротация в казанском «Зените» привела к победе татарстанцев в матче с МГТУ

В последнем туре казанский «Зенит» обыграл аутсайдера лиги МГТУ, но в непростом матче на выезде. Оба соперника провели эту встречу на высоком уровне. Об этом свидетельствует статистика четырех партий, в которых хозяева по счету не намного уступали гостям. Не понятно, что случилось с татарстанцами. Со стартового свистка посыпались многочисленные ошибки волейболистов «Зенита». Гостям удалось сравнять счет лишь после контратаки Артема Вольвича. Победу в этой партии казанцы отдали хозяевам встречи.

Пожалуй, наиболее провальной для москвичей сложился второй сет после победы в дебютном. Хозяева приняли решение произвести замену, которая не привнесла в игру свои диведенты. Вместо Ивана Коротаева на площадку вышел Андрей Котов. Последний не оправдал возложенных на него надежд, отличившись по ходу партии в девяти атаках и при этом совершив четыре ошибки. Это безусловно сыграло на руку команде Алексея Вербова.

В этой встрече стоит отметить диагонального «Зенита» Дражена Лубурича, заработавшего три очка подряд за счет подач. Кроме того, легионер реализовал 71% атак в этом матче. Также отличился доигровщик Андрей Сурмачевский. Он решил исход в четвертом сете после пяти эйсов, что принесло ощутимое преимущество казанцам. Михаил Лабинский заработал 20 очков. На его счету и у Сурмачевского по три эйса. Преимущество на подаче осталось на стороне гостей – 11 против 4.

Отметим, что в этой встрече руководил командой не Алексей Вербов, а старший тренер Константин Сиденко. Последний объяснил такое решение – тренерской ротацией.

«Игра понравилась, была напряженная – по счету видно. Только вторая партия со счетом 25:17, а так напряженно очень. Как говорится – нервы. Ладошки потели, давно же у бровки не стоял. У нас и у игроков есть ротация, и у тренерского штаба. Мы решили дать нам немного адреналина. Сегодня я игрой руководил, на следующей кто-нибудь другой. Хорошая была игра, волнительная, но все же под контролем. Чуть-чуть потеряли контроль в первой партии, но в основном хорошо», - приводит слова Сиденко пресс-служба волейбольной Суперлиги.

Завершит регулярку команда Вербова на выезде встречами против «Динамо-ЛО» в Санкт-Петербурге и «Новы» в Самаре» 8 и 13 марта соответственно.

Фото: zenit-kazan.com

На редкость довольный Алекно оценил матч против «Факела» со знаком плюс, но штраф за брань во встрече с «Белогорьем» все равно получил

После разгромного поражения от казанцев команда Владимира Алекно несколько реабилитировалась, одержав сухие победы в двух последних встречах против «Оренбуржья» и «Факела-Ямала». Как и для татарстанцев, встреча петербургской команды с новоуренгойцами оказалась заключительной в домашнем календаре регулярки.

Неоднозначным складывался первый отрезок в матче. Преимущество в семь очков было на стороне гостей. В концовке хозяева все же выровняли результат по матчу и заметно переиграли соперника, оставив за собой преимущество и превзойдя соперника в атаке (48% против 34%) и на блоке (6:2).

Матч между петербургским «Зенитом» и «Факелом» представлял интерес и в рамках противостояния двоих лучших бомбардиров Суперлиги – Владислава Бабкевича (522 очка) и Юри Романо (507). После матча россиянин сохранил за собой это преимущество, заработав в этом матче еще 21 очко. На счету итальянца по итогам встречи было 17 очков.

Во второй и третьей партиях хозяева предпринимали попытки вырваться вперед и даже подчас действовали агрессивно. Подопечные Владимира Алекно сокращали это отставание, сравнивали счет и все равно выходили вперед. После матча главный тренер «Зенита» признал, что, как ни странно, доволен остался всем…

«Редкий случай, когда тренер доволен всем, но сегодня это именно так: результатом, качеством игры, настроем, инвестициями каждого в набранное очко. Соперник для нас всегда тяжелый, поэтому, за редким, исключением, сегодня доволен всем» - цитирует Алекно пресс-служба ВК «Зенит-СПб».

Напомним, что в матче против «Белогорья» наставник петербуржцев чуть переборщил с эмоциями и даже позволил себе нецензурные выражения в адрес арбитра встречи. В результате этого ему прилетел штраф в размере 100 тысяч рублей от Дисциплинарно-этической комиссии Всероссийской федерации волейбола за нарушение дисциплинарно-этического кодекса ВФВ.

Завершают текущий сезон регулярного чемпионата подопечные Владимира Алекно матчами в Новосибирске с «Локомотивом» (9 марта) и в Кемерово с «Кузбассом» (12 марта).

Фото: vcdynamo.ru

Девятая победа подряд московского «Динамо»

Московское «Динамо» одержало девятую победу к ряду и третью с сухим счетом в матче в Уфе над «Динамо-Уралом» (3:0). В этой встрече Константин Брянский задействовал нескольких игроков из резерва. В стартовом отрезке игра складывалась так, что даже было не сразу понятно, что друг против друга играют два разных по статусу коллектива: фаворит и аутсайдер. Подопечные Константина Брянского позволили хозяевам уйти в отрыв, но быстро сократили это отставание.

В концовке первого сета уфимцы были пойманы на ошибке. Именно в такие моменты и проявляется уровень профессионализма команды. Хотя от ошибок в этой встрече был никто не застрахован и «сине-бело-голубые» тоже много совершали нерациональных действий. Однако даже после ряда замен, произведенных Константином Брянским, москвичи все равно не растерялись и, что называется на мастерстве вырвали победу по ходу второго отрезка в матче.

В заключительной партии хозяева окончательно посыпались в результате нескоординированных действий. Им удалось выровнять счет и в последние минуты игра проходила нервно на встречных курсах, но победа досталась гостям.

«Мы задействовали несколько игроков резерва, я в целом доволен тем, как они сыграли. Были определенные ошибки, брак, может быть, где-то волнение было, но в целом они справились. В такой интересной концовке выдержали» - сказал Брянский после игры журналистам.

7 марта «Динамо» сыграет с «Газпромом-Югрой» на выезде, а 11 марта дома с «Белогорьем».