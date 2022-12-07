ТНВ готовит новогодний мюзикл для семейного просмотра «Хәситә»

Творческая группа ТНВ готовит новогодний мюзикл «Хәситә» по сценарию Альберта Шакирова. Фильм назван в честь старинного татарского женского украшения в форме перевязи, украшенного драгоценными камнями.

Специально для съемок в фильме в столицу Татарстана приехала гоночная команда «КАМАЗ-мастер» на спортивных автомобилях во главе с титулованным пилотом Эдуардом Николаевым.

Фото: Никита Никитин (ТНВ)

Съемки финальных сцен фильма прошли минувшей ночью на одном из мостов Казани. Для масштабных кадров с легендарными «КАМАЗами» специально перекрыли мост. Гоночные автомобили украсили праздничными огнями.

Съемки мюзикла прошли в Казани на территории международного аэропорта, во дворце единоборств, на улицах города и в пригороде, а так же в Бавлах, на знаменитом «двухчасовом мосту», у которого особенная роль в этом фильме.

Видео: tnv.ru

В ролях звезды татарской эстрады Салават и Гузалем Миннихановы, Гузель Идрисова, Винарис Илъегет, Булат Хисматов, Эльвира Розали, Илсур и Гульназ Шарипзяновы, известный борец Булат Мусин, актриса театра имени Галиасгара Камала Дания Нуруллина и многие другие.

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