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Общество 8 октября 2026 11:25

«Раис, стой!»: Мишустин задержал Минниханова на выставке «Золотая осень»

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Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова опубликовала в официальном канале фрагмент с выставки «Золотая осень», где премьер-министр Михаил Мишустин обратился к Раису Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой не уходить.

«Раис, стой!», – сказал Михаил Мишустин.

Видео: официальный канал Лилии Галимовой в МАКС

Также сообщается, что на выставке премьер-министру доложили о том, как развивается сельское хозяйство в Татарстане.

#Михаил Мишустин #Рустам Минниханов #Лилия Галимова #золотая осень
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