«Раис, стой!»: Мишустин задержал Минниханова на выставке «Золотая осень»

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова опубликовала в официальном канале фрагмент с выставки «Золотая осень», где премьер-министр Михаил Мишустин обратился к Раису Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой не уходить.

«Раис, стой!», – сказал Михаил Мишустин.

Видео: официальный канал Лилии Галимовой в МАКС

Также сообщается, что на выставке премьер-министру доложили о том, как развивается сельское хозяйство в Татарстане.