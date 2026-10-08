«Раис, стой!»: Мишустин задержал Минниханова на выставке «Золотая осень»
Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова опубликовала в официальном канале фрагмент с выставки «Золотая осень», где премьер-министр Михаил Мишустин обратился к Раису Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой не уходить.
«Раис, стой!», – сказал Михаил Мишустин.
Видео: официальный канал Лилии Галимовой в МАКС
Также сообщается, что на выставке премьер-министру доложили о том, как развивается сельское хозяйство в Татарстане.