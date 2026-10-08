Как усовершенствовать помощь участникам СВО, обсуждают в ТПП Татарстана

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня в конгресс-зале Торгово-промышленной палаты РТ стартовала стратегическая сессия по совершенствованию взаимодействия организаций, участвующих в поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Мероприятие проходит совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Участие в сессии принимают представители профильных министерств и ведомств, муниципальных образований, организаций социальной сферы, институтов поддержки и других структур, работающих с участниками СВО и их семьями.

«Торгово-промышленная палата Татарстана как объединение предпринимателей касается темы поддержки участников СВО и членов их семей через призму экономики, рабочих мест и реальной заботы о людях, которую может и должен обеспечить бизнес. Каждый вернувшийся защитник Отечества – это опыт, дисциплина и лидерские качества. Наша задача – дать этому импульсу достойное применение в трудоустройстве, переобучении, собственном деле. Государство и бизнес здесь – это одна команда, команда Татарстана, команда Раиса», – обратилась к участникам первый зампредседателя Союза «ТПП РТ» Елена Файзрахманова.

Было проведено исследование, участие в котором приняли 264 человека. 126 из них – это представители организаций, остальные – участники СВО.

На мероприятии обсудят темы здоровья и лечения, выплат и мер поддержки, реабилитации, трудоустройства и жилья. По итогам сессии будет составлен проект дорожной карты с практическими предложениями по совершенствованию поддержки участников СВО и их семей.