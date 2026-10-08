Дочь Жириновского назвала четыре сбывшихся прогноза отца

Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко в беседе с ТАСС назвала четыре с точностью сбывшихся прогноза отца. Среди них – переориентация политики России к сотрудничеству со странами Востока и глобального Юга, антироссийские действия НАТО на территории стран бывшего СССР, конфликт на Украине и попытки изоляции РФ.

По ее словам, все 1990-е и 2000-е отец говорил об ошибочности выбранного тогдашним руководством страны внешнеполитического курса, ориентированного исключительно на Запад. Он призывал искать военных союзников и экономических партнеров на Востоке и Юге.

Боцан-Харченко напомнила о его предупреждении относительно планов НАТО вести войну с Россией через страны Прибалтики, Кавказа, Средней Азии и Молдавию.

По ее словам, Жириновский был уверен, что коллективный Запад начнет разжигать конфликт между Россией и Украиной по сценарию Югославии и это обязательно приведет к вооруженному столкновению, в том числе на территории приграничных российских регионов.