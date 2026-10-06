Рифкат Минниханов: без патриотизма наука не даст результата

Об этом на III выездном семинаре региональных научных центров РАО в Казани заявил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

«Можно деньги платить хорошим ученым, можно условия создавать, но если человек не является патриотом своей страны, наука не будет иметь результата», – подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что ценностный компонент должен присутствовать не отдельной лекцией, а в содержании дисциплин, практической подготовке и личном примере преподавателя. «Нельзя научить ответственности, если безответственность остается без последствий», – заключил он.