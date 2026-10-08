Студенты в РТ могут заключить спецконтракт на год в Войска беспилотных систем

В Татарстане студенты могут заключить спецконтракт на год без автоматического продления. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту Виктор Никитин.

«Татарстан является лидером по заключению спецконтрактов со студентами. Проходить службу они будут всего год, после их уволят, только если они сами не захотят продлить контракт», – рассказал он.

По словам Виктора Никитина, большая часть студентов направляется для комплектования войск беспилотных систем.

«Они как минимум получат новую современную профессию, проходя там службу. Стоит отметить, что там одно из самых больших денежных довольствий вообще в системе Министерства обороны РФ», – отметил офицер пункта отбора.

Минимальное денежное довольствие операторов в войсках беспилотных систем начинается от 240 тысяч рублей и не имеет верхней планки. Также заключающим контракт студентам учебные заведения предоставляют дополнительные гарантии – это академический отпуск, индивидуальные планы учебы или дистанционный формат обучения, бесплатное посещение спортивных объектов. Некоторые вузы делают дополнительные выплаты для таких студентов.