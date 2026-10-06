Стартовал прием заявок на конкурс первичных отделений «Движения первых»

Фото: пресс-служба «Движения первых»

Заявочная кампания конкурса лучших проектов для детей и молодежи – «Конкурс первичных отделений Движения первых» проходит с 21 сентября по 11 ноября. Ежегодный призовой фонд составляет 475 млн рублей, сообщает пресс-служба «Движения первых».

К участию приглашаются команды образовательных, культурных, спортивных и молодежных организаций, а также учреждений для детей-сирот, где действуют первичные отделения движения. За три предыдущих сезона в конкурсе приняли участие более 50 тыс. команд из 89 регионов, а общее число участников превысило 380 тыс. человек.

Конкурс включает два этапа. Участники выполнят задания, направленные на укрепление патриотизма, продвижение традиционных ценностей, реализацию социально значимых инициатив и развитие наставничества.

Победителей определят в июне 2027 года. Команды получат премии от 200 тыс. до 1 млн рублей, которые смогут направить на покупку оборудования, оформление своих пространств и реализацию проектов. Конкурс призван поддержать собственные проекты первичных отделений и вдохновить ребят на социально значимые дела.

Заявки принимаются до 11 ноября на сайте первичка.будьвдвижении.рф

Если в организации еще не открыто первичное отделение, это можно сделать до окончания заявочной кампании и присоединиться к Конкурсу.

«Новый сезон Конкурса первичных отделений Движения Первых – это масштабная поддержка молодежных инициатив во всех регионах страны. За три года конкурс сплотил уже более 380 тыс. участников по всей стране. В новом сезоне мы определим более 2 тыс. победителей в трех номинациях с денежными премиями до миллиона рублей, которые ребята смогут направить на создание современных молодежных пространств и развитие своих проектов. Для участия в Конкурсе первичных отделений не требуются специальные знания и дополнительные ресурсы. Важно, что это не просто соревнование, а возможность заявить о себе, воплотить идеи в жизнь и получить поддержку для их реализации. Присоединяйтесь, принимайте вызовы партнеров и меняйте мир вокруг себя!» – отметил Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.