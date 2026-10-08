Генконсул Индии в Казани ожидает роста инвестиций и торговли с Татарстаном

Генеральный консул Индии в Казани Джейсундхар Д. ожидает роста взаимных инвестиций и торговли между Индией и Татарстаном. По его словам, положительная динамика товарооборота уже наблюдается в 2026 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом дипломат заявил в интервью РБК Татарстан.

Он отметил, что Татарстан привлекателен для индийских инвесторов как один из наиболее экономически развитых регионов России. По мнению генконсула, интерес для индийского бизнеса представляют такие предприятия и проекты, как КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, «Нижнекамскнефтехим» и Иннополис.

Джейсундхар Д. считает, что деловой форум «Тайм: Россия – Индия. Взаимная эффективность» может повысить интерес предпринимателей к сотрудничеству и способствовать росту взаимных инвестиций.

По его словам, у Татарстана и Индии есть значительный потенциал для увеличения торговли. Индия экспортирует в Россию электронику, фармацевтическую продукцию, каучук и изделия из него, машиностроительную продукцию и органические химические вещества. Из Татарстана в Индию поставляются сырая нефть и подсолнечное масло.

Генконсул отметил, что спрос на эти товары продолжает расти, однако стороны также заинтересованы в поиске новых товарных позиций.

Главным препятствием для дальнейшего развития сотрудничества Джейсундхар Д. назвал недостаток информации о возможностях для бизнеса Татарстана в Индии и индийских компаний в республике. Для устранения этого пробела консульство планирует продолжать проводить деловые семинары, встречи покупателей и продавцов и форум «Тайм».

Второй форум «Тайм: Россия – Индия. Взаимная эффективность» пройдет в Казани 15–16 октября 2026 года.