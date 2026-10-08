Певец Марат Яруллин признался, что готов жениться

Певец Марат Яруллин заявил, что готов жениться. По словам артиста, пока он не встретил девушку, которая была бы ему по душе и подходила ему. Если такая избранница появится, Яруллин готов сделать ей предложение. Об этом он рассказал на странице TatNews Tatar, передает «Интертат».

На вопрос, считает ли он изменой отношения с несколькими девушками до брака, певец ответил, что лучше найти любимого человека и никогда ему не изменять – ни до свадьбы, ни после нее.

Перед женитьбой Яруллин также намерен получить одобрение родителей. При этом он отметил, что жить с будущей супругой предстоит ему, а не родителям. Однако, по словам артиста, если избранница понравится его семье, это станет хорошим бонусом.

Яруллин не стал точно отвечать на вопрос, сколько времени нужно встречаться перед тем, как делать предложение. Он также рассказал, что хотел бы пожить вместе с девушкой до свадьбы, чтобы понять, подходят ли они друг другу. Ранее такого опыта у певца не было. Сейчас Яруллин живет один.