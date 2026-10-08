«Нефтехимик» примет «Авангард» с вернувшимся Шарипзяновым

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В Нижнекамске сегодня состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Нефтехимиком» и омским «Авангардом». Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.

«Нефтехимик» подходит к игре в статусе одного из лидеров Восточной конференции. Команда набрала 15 очков в 11 матчах и занимает второе место на Востоке. Нижнекамцы демонстрируют уверенную игру: 7 побед в основное время при 3 поражениях и 1 поражении в овертайме.

«Авангард» пока выступает нестабильно: 8 очков в 9 матчах, лишь одна победа в основное время и три – в овертаймах. Омичи занимают 9-е место на Востоке. В активе команды 16 заброшенных шайб и 24 пропущенных.

Ключевое событие матча – возможное возвращение на лед капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова, который является нижнекамским воспитанником. Защитник пропустил старт сезона после операции на руке, перенесенной в межсезонье в клинике Германии. Для Шарипзянова матч с «Нефтехимиком» станет первым официальным в сезоне 2026/2027.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин подтвердил, что капитан примет участие в выездной серии: «В играх на выезде мы увидим Шарипзянова и Чистякова».