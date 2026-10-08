Генконсул Индии назвал Казань идеальной площадкой для диалога двух стран

Генеральный консул Индии в Казани Джейсундхар Д. назвал столицу Татарстана идеальной площадкой для диалога между деловыми сообществами Индии и России. В Казани 15–16 октября пройдет второй деловой форум «Тайм: Россия – Индия. Взаимная эффективность». Об этом дипломат заявил в интервью РБК Татарстан.

По словам генконсула, первый форум имел значительный успех, а его проведение стало дальновидной инициативой индийской и российской сторон при поддержке Агентства инвестиционного развития Татарстана. Интерес к сотрудничеству, по его словам, получил продолжение на выставке «Иннопром», которая впервые прошла в Индии 10 сентября 2026 года.

Джейсундхар Д. отметил, что в этом году программу форума расширили. Организаторы рассчитывают на участие высокопоставленных представителей Индии и посольства страны в Москве, однако окончательный состав участников станет известен ближе к дате мероприятия.

Генконсул считает, что Казань подходит для российско-индийского делового диалога благодаря своей истории, многонациональному и мультикультурному характеру, а также развитой экономике и промышленности. Он также напомнил о торговых связях Казани с Индией, которые исторически существовали через посредников.

По его словам, сегодня Казань быстро развивается, обладает мощной промышленной базой и реализует проекты, ориентированные на будущее, включая Иннополис.

В 2026 году Генконсульство Индии в Казани запланировало политические, коммерческие и культурные мероприятия. В январе в городе впервые отметили День Республики Индия, в феврале прошел фестиваль индийского кино, а в марте состоялся деловой семинар. Летом около 1,5 тыс. человек приняли участие в мероприятии, посвященном Международному дню йоги.

Джейсундхар Д. также отметил роль йоги в отношениях двух стран. По его словам, она является инструментом «мягкой силы», который способствует укреплению связей между народами и развитию духовного и оздоровительного туризма.

Генконсул добавил, что после положительной реакции на мероприятия Международного дня йоги в 2026 году консульство рассчитывает чаще проводить связанные с йогой мероприятия.