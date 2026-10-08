news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 8 октября 2026 11:57

Подросток выжил после нападения медведя в Алтайском крае

Читайте нас в

15-летнего подростка доставили в больницу после нападения медведя. Инцидент произошел на пасеке в Солтонском районе Алтайского края — примерно в 20 километрах от Солтона.

«Бригада скорой помощи госпитализирует 15-летнего пострадавшего в медицинское учреждение Бийска. Состояние подростка оценивается как средней степени тяжести», — сообщил главный врач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов.

В сообщении на канале СМП Бийска в МАКС говорится, что дальнейшая судьба животного неизвестна. Прокуратура региона проводит проверку.

Ранее сообщалось о гибели сотрудницы МЧС в Республике Алтай. 28-летнюю девушку убил медведь, напавший на палатку с туристами.

#Алтайский край #медведь #нападение на ребенка
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Теплая зима и холодный март: Гидрометцентр РТ дал прогноз на отопительный сезон

Теплая зима и холодный март: Гидрометцентр РТ дал прогноз на отопительный сезон

7 октября 2026
«Билайн бизнес» возглавил рейтинг крупнейших pLTE-проектов

«Билайн бизнес» возглавил рейтинг крупнейших pLTE-проектов

7 октября 2026
Новости партнеров