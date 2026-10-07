«Кто-то может просто не выжить»: мутировавший грипп наступает на Татарстан

Грипп снова мутировал: переболевшие в прошлом сезоне, как и все, кто не привился, встречают новый штамм без защиты. Пока в Татарстане всего 15 случаев, но это только начало – эпидемиологи советуют не ждать, пронесет или нет. Прививку можно сделать в поликлиниках без записи и очередей. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





В Татарстане стартовал новый сезон ОРВИ, за последнюю неделю зарегистрировано 11 923 случая

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«Переболевшие гриппом в прошлом сезоне не имеют никакой защиты к новой мутации»

«В Республике Татарстан стартовал новый сезон острых респираторных вирусных инфекций. За последнюю неделю зарегистрировано 11 923 случая. Это ниже эпидемического порога на 26%. Показатель находится на уровне предыдущей недели, то есть пока роста заболеваемости нет», – начала пресс-конференцию в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Уже есть и первые заболевшие гриппом, пока их немного – с 1 сентября медики зафиксировали 15 случаев. Казалось бы, всего ничего, но медики напоминают – это только начало. Расслабляться нельзя ни в коем случае: штаммы гриппа, с которыми нам предстоит столкнуться в этом сезоне, мутировали, и иммунитета к ним, подчеркивают медики и санитарные врачи, ни у кого из нас нет.

Любовь Авдонина: «На сегодня от гриппа в республике привились уже 452 046 человек» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По прогнозу, в предстоящем сезоне в республике будут циркулировать вирусы гриппа А – H1N1 «Миссури», H3N2 штамм «Дарвин», а также грипп В – штамм «Токио линия Виктория».

«H1N1 и H3N2 знакомы медикам. Они не изменились катастрофически, но заметно мутировали, можно сказать, изменились наполовину. Можно провести параллель с коронавирусом: вирус был всегда, но появлялись новые штаммы – уханьский, "дельта", "омикрон". То же самое сейчас происходит с гриппом. Люди, переболевшие гриппом в прошлом сезоне, не имеют никакой защиты к новой мутации», – объяснил «Татар-информу» главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

У наступающих штаммов гриппа стандартная картина болезни: внезапное начало, высокая температура, кашель, насморк... Фото: © «Татар-информ»

Кто в опасности?

Новых уникальных симптомов у наступающих штаммов гриппа нет. По словам врачей, это стандартная картина болезни: внезапное начало, высокая температура, кашель, насморк, чихание, головная боль и боли в мышцах.

«Но что будет потом? Это зависит от состояния организма. Вполне возможно развитие пневмонии, инфекционно-токсического шока, поражение головного мозга – энцефалит. Кто-то может просто не выжить после гриппа. Прежде всего те, кто имеет какие-то хронические заболевания. Например, больной, у которого есть сердечная недостаточность. Грипп нагружает нездоровое сердце, и человек умирает от осложнений, от обострения сердечно-сосудистой патологии», – объяснил Дмитрий Лопушов.

В опасности находятся и больные сахарным диабетом. Хроническая болезнь, которая «спит» на фоне препаратов, дает о себе знать из-за гриппа. Из-за инфекции уровень сахара в крови растет, а следом страдают почки, сосуды мозга и сосуды ног. Обострение сахарного диабета может привести к самому печальному исходу.

К группам риска при гриппе, помимо людей с хроническими заболеваниями, относятся:

пожилые люди – из-за возраста и сопутствующих болезней;

беременные женщины – их организм уязвим из-за нагрузок, связанных с вынашиванием ребенка;

дети до трех лет – их иммунитет только формируется.

Вакцина, которой сегодня вооружается система здравоохранения РТ, включает самые актуальные штаммы вирусов гриппа А и В Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Единственный способ защититься без вакцины – не дышать

Иммунитет к инфекционному заболеванию можно получить двумя путями – переболеть или сделать прививку. Риски первого варианта мы разобрали, поэтому выбор очевиден. Дмитрий Лопушов подчеркнул, что защититься от гриппа, кроме как вакциной, невозможно.

«Мы же не можем носить маску круглосуточно. Единственный способ защититься без вакцины – жить в условно изолированном помещении, подавать туда фильтрованный воздух и ни с кем не общаться. Либо не дышать. А это невозможно», – отметил доктор.

Вакцина, которой сегодня вооружается система здравоохранения РТ, включает самые актуальные штаммы вирусов гриппа А и В. Компоненты вакцин были полностью изменены в соответствии с теми вариантами инфекции, что уже прошли по Южному полушарию Земли.

«И даже если человек заболеет после прививки, болезнь протекает в легкой форме. Не будет осложнений, не будет тяжелых пневмоний, не будет нахождения на аппаратах искусственной вентиляции легких», – подчеркнул главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ.

Сегодня в Татарстане уже вовсю прививают от гриппа. В медучреждения региона прибыло 915 450 доз вакцины, и это еще не предел. Вакцинация проводится в поликлиниках по месту прикрепления, без записи, без очереди с 8:00 до 19:00. Можно прийти в течение всего рабочего дня и сделать прививку – как взрослым, так и детям. Работает и выездная форма: если руководитель предприятия хочет вакцинировать сотрудников, он может обратиться в поликлинику. При наличии минимум 15 желающих прямо на рабочее место приедет медицинская бригада.

«На сегодня в республике привились уже 452 046 человек. То есть практически 50% полученных доз вакцины уже израсходованы», – констатировала Любовь Авдонина.

Ранее в Казани были организованы пункты вакцинации у станций метро, они работали с 24 сентября по 3 октября. К сожалению, погода ухудшилась, и мобильные пункты закрылись раньше запланированного времени. Тем не менее прививку от гриппа у станций метро успели получить 8 932 казанца.

Дмитрий Лопушов: «Даже если человек заболеет после прививки, болезнь протекает в легкой форме» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Не надо надеяться, что пронесет»

Помимо гриппа, эпидемиолог напомнил о других прививках. Актуальна вакцинация против кори по национальному календарю, а в плане подготовки к сезону гриппа еще и вакцинация против пневмококковой инфекции.

«У тех, кто переболел гриппом, может развиться пневмококковая пневмония. Поэтому логично сделать дополнительную прививку. Я призываю заботиться о своих пожилых родственниках. Именно они чаще всего попадают к нам в стационары. Следите за тем, чтобы они сделали прививку от гриппа и пневмококка», – призвал Дмитрий Лопушов.

По словам Любови Авдониной, именно ответственное отношение каждого из нас к своему здоровью – это залог того, что в Татарстане не произойдет взрывной рост случаев гриппа. Но вакцинироваться нужно как можно скорее, уже сегодня, уже сейчас.

«Ничего сложного в том, чтобы сделать прививку, нет. Это лучше, чем потом сидеть и надеяться, что пронесет. Помните, что грипп может поразить любого», – заключил Дмитрий Лопушов.