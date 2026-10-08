Певица Ляйля Галиева рассказала, как похудела на 8 килограммов

Певица Ляйля Галиева во время интервью с блогером Олесей Лесной раскрыла секрет недавних изменений во внешности. По словам артистки, она похудела на 8 килограммов. Чтобы добиться такого результата, она полностью изменила образ жизни, сообщает «Интертат».

«Я похудела на 8 килограммов. Сменилa тренера, наняла повара. Он готовит мне все, что нужно, я везде хожу с контейнерами. Сейчас я здесь, в Казани. А мой повар еще приносит еду моим детям и кормит их, и это очень приятно», – рассказала она.

После того как блогер подвела итог словами: «Вот как, оказывается, надо худеть», Ляйля добавила: «Нужно еще и мужа поменять».