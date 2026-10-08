Минниханов вручил благодарность тренеру по спортивно-прикладному собаководству

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с тренером по спортивно-прикладному собаководству Федерации спортивно-прикладного собаководства Татарстана Марией Хайруллиной. Встреча прошла в Доме Правительства республики, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили дальнейшее развитие кинологических видов спорта в Татарстане.

Минниханов вручил Хайруллиной Благодарность Раиса Татарстана за вклад в развитие спортивно-прикладного собаководства в республике.

За 15 лет карьеры Хайруллина неоднократно становилась призером Всероссийских соревнований. Ее ученики также занимали призовые места на соревнованиях.

Тренер активно развивает в Татарстане новый для республики вид спорта – мондиоринг.