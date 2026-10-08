Минниханов наградил ученых из трех стран медалью к 100-летию ТАССР
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».
Награда присуждена за существенный вклад в укрепление научно-инновационного потенциала Татарстана и многолетнюю плодотворную научную деятельность.
Медалью награждены президент Академии наук Республики Узбекистан Шавкат Аюпов, вице-президент федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» Владислав Панченко и председатель правления – ректор некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Жансейт Туймебаев.