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Общество 8 октября 2026 11:49

Минниханов наградил ученых из трех стран медалью к 100-летию ТАССР

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».

Награда присуждена за существенный вклад в укрепление научно-инновационного потенциала Татарстана и многолетнюю плодотворную научную деятельность.

Медалью награждены президент Академии наук Республики Узбекистан Шавкат Аюпов, вице-президент федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» Владислав Панченко и председатель правления – ректор некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Жансейт Туймебаев.

#100 лет со дня образования ТАССР #награждение #Рустам Минниханов
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