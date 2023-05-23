Tele2 назвала самые качающие села и деревни в Татарстане

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал 42 малых населенных пункта Татарстана, где за прошедший год появились мобильная связь и интернет Tele2. Компания проанализировала объемы потребления голосового и интернет-трафика в деревнях и селах с численностью от 100 до 500 человек. Выяснилось, что их жители проводят больше времени онлайн, чем за разговорами по телефону.

Самым качающим оказалось село Семиозерка Высокогорского района. В месяц сельчане расходуют 26,7 ГБ на одного абонента, на голосовые вызовы приходится около 18 минут в месяц. Второй среди самых интернет-активных деревень стала Новый Мусабай Тукаевского района, здесь на одного абонента приходится 16 ГБ трафика и 14 минут разговоров. В тройку лидеров по потреблению мобильного интернета также попало село Верхняя Ошма в Мамадышском районе, где скачивают по 1658 ГБ ежемесячно.

В первой десятке самых интернет-активных малых населенных пунктов оказались Мальцево Елабужского района (1598 ГБ); Суксу Высокогорского района (1459 ГБ); Шадчи Мамадышского района (1347 ГБ); Ташлы Бавлинского района (1330 ГБ); Тойгузино Менделеевского района (1312 ГБ); Удмуртские Ташлы Бавлинского района (1330 ГБ); Чарли Кукморского района (1240 ГБ).

По последним данным Tele2, каждый абонент Татарстана ежемесячно использует в среднем 10,5 ГБ мобильного интернета. То есть жители Семиозерки и Нового Мусабая оказались даже более активными пользователями, чем среднестатистический житель республики.

Связь и мобильный интернет появились в малых населенных пунктах Татарстана в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства. Проект реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». Tele2 выступает в качестве центра компетенций, готовит технические решения и реализует их. В результате жители малых населенных пунктов региона могут активно пользоваться современными сервисами, общаться с близкими онлайн, работать и учиться дистанционно. Реклама. ООО «Т2 Мобайл»