Стартуют продажи жилого комплекса с самыми дорогими квартирами в Казани

Группа компаний «Садовое кольцо» 23 сентября открыла продажи в премиальном ЖК Savin Premier в Казани. Элегантные резиденции с великолепной архитектурой и роскошным дизайном интерьеров расположены на первой линии реки Казанки, на ул. Козина, вблизи ул. Фатыха Амирхана в Ново-Савиновском районе.

В экспозиции представлена самая дорогая квартира города стоимостью почти 100 млн. рублей. Завершение строительства запланировано на III квартал 2025 года.

Фото: ГК «Садовое кольцо»

Старт продаж Savin Premier — это одно из самых ожидаемых событий для жителей Казани. Напомним, что к старту продаж было приурочено участие компании в III Международном фестивале медиаискусства НУР. Впервые в истории фестиваля арт-объектом стал строящийся жилой комплекс.

Фото: ГК «Садовое кольцо»

Мероприятие посетили первые лица Республики Татарстан и Казани.

Фото: ГК «Садовое кольцо»

В этот вечер специально для презентации Savin Premier x NUR открыл свои двери Savin Premier lounge — эксклюзивное VIP-пространство от группы компаний «Садовое кольцо» — новый офис продаж.

Фото: ГК «Садовое кольцо»

«Я объездил немалое количество стран и городов по всему миру, везде старался подмечать элементы, которые в будущем помогут мне создать дом мечты! Конечно, для нас важно было сделать эталонный дом с высочайшим уровнем сервиса, который задаст новые стандарты качества элитной недвижимости Казани. Мы вложили всю душу, свои знания и опыт знаменитых архитекторов, чтобы Savin Premier стал самым востребованным и желанным комплексом в городе. Уникальность проекта Savin Premier в идеальной формуле успеха: локация, эксклюзивность, статус, качество. Мы всегда стараемся предусмотреть все нюансы заранее: современная архитектура в гармонии с городом и природой, потрясающие виды на воду, продуманный и эстетичный дизайн, передовые инженерные системы и безопасность на высшем уровне», — говорит Илья Колунов, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо».

Фото: ГК «Садовое кольцо»

Фото: ГК «Садовое кольцо»

В Savin Premier предусмотрены к покупке эксклюзивные лоты, которые будут востребованы настоящими ценителями роскоши. Покупателям доступны лоты с патио, с террасами, с окном в ванной, с зимними садами, пентхаусы, двухуровневые квартиры, квартиры с каминами, с угловым остеклением, с мастер-спальнями, квартиры с окнами в форме перевернутых арок.

Дизайн лобби и МОП разрабатывался известным международным бюро Олега Клодта.

Премиальный ансамбль Savin Premier отличает насыщенная инфраструктура только для резидентов. Здесь есть все атрибуты роскошной жизни: консьерж-сервис, персональное мобильное приложение с функцией room-сервис для резидентов, тренажерный зал для резидентов комплекса, дворецкий, valet-паркинг, а также клубная зона с трансформируемым пространством —это может быть библиотека с камином, VIP-переговорная или бьюти-коворкинг. Все детали подчеркивают высокий уровень сервиса для жильцов, как в пятизвездочном отеле.

Ландшафтный дизайн приватного двора спроектирован международным бюро Wowhause. Специально для Savin Primier был создан собственный аромат от парфюмерной компании TONKA.

Savin Premier предполагает трехуровневую систему безопасности: закрытая территория, круглосуточное видеонаблюдение, с распознаванием лиц и номеров, доступ по NFC.

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