Мэр Нижнекамска обратился к горожанам: «Примите меры безопасности»

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев обратился к горожанам в связи с угрозой атаки БПЛА. Соответствующий пост он опубликовал в МАКС,

«Дорогие нижнекамцы, объявлена угроза атаки БПЛА. Пожалуйста, примите», – написал Беляев.

Режим беспилотной опасности ввели 20 августа в Татарстане в 2.02. В 3.16 была объявлена угроза атаки БПЛА на Казань, Зеленодольск, Альметьевск, Бугульму и Лениногорск. В 3.27 была объявлена угроза атаки БПЛА на Нижнекамск, Заинск, Набережные Челны и Елабугу.

В аэропортах Татарстана введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.