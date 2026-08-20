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Происшествия 20 августа 2026 03:45

Мэр Нижнекамска обратился к горожанам: «Примите меры безопасности»

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Мэр Нижнекамска Радмир Беляев обратился к горожанам в связи с угрозой атаки БПЛА. Соответствующий пост он опубликовал в МАКС,

«Дорогие нижнекамцы, объявлена угроза атаки БПЛА. Пожалуйста, примите», – написал Беляев.

Режим беспилотной опасности ввели 20 августа в Татарстане в 2.02. В 3.16 была объявлена угроза атаки БПЛА на Казань, Зеленодольск, Альметьевск, Бугульму и Лениногорск. В 3.27 была объявлена угроза атаки БПЛА на Нижнекамск, Заинск, Набережные Челны и Елабугу.

В аэропортах Татарстана введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

#нижнекамск #атака БПЛА #беспилотники
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