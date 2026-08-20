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На главную ТИ-Спорт 20 августа 2026 00:56

Вратарь «Рубина» Нигматуллин получил корзину яблок после победы над «Спартаком»

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Вратарь «Рубина» Нигматуллин получил корзину яблок после победы над «Спартаком»
Фото: rubin-kazan.ru

Голкипер казанского «Рубина» Артур Нигматуллин был признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против московского «Спартака» (1:1, 5:3 по пенальти). В качестве награды вратарь получил корзину яблок, что символично совпало с праздником Яблочный Спас, который отмечался 19 августа.

В основное время встречи на «Ак Барс Арене» Нигматуллин пропустил один гол — на 62-й минуте от Манфреда Угальде. Однако в серии послематчевых пенальти он сумел отразить удар полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, что помогло его команде одержать победу. Главным арбитром матча выступил Станислав Матвеев.

#фк рубин
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