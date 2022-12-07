«Ростелеком» обеспечил безопасным интернетом школы Татарстана

«Ростелеком» подключил к единой сети передачи данных (ЕСПД) 1 511 школ Республики Татарстан. Все учебные заведения получили доступ к скоростному интернету с возможностью фильтрации контента.

Специалисты провайдера организовали в школах защищенные каналы связи и оснастили каждую интернет-точку криптомаршрутизатором, который ограничивает доступ к нежелательным сайтам.

«Помощь и поддержка республиканских властей при подключении к ЕСПД позволила нам максимально широко охватить современной связью учебные заведения в Татарстане. "Ростелеком" предоставил равные возможности быстрого доступа к образовательным ресурсам городским и сельским школам. Кроме того, ученики и преподаватели получили гарантированную защиту от сайтов с нежелательным контентом. Учиться станет интереснее, эффективнее и проще», — сказал Павел Гонцов, директор филиала компании «Ростелеком» в Республике Татарстан.

Скорость передачи данных составляет 100 Мбит/с в городских и 50 Мбит/с в сельских школах.

«Подключение образовательных учреждений к единой сети передачи данных — важный социальный проект для Республики Татарстан. Безопасность цифровой среды в современном мире — один из основополагающих факторов для государства, особенно когда идет речь о защите детей. Мы рады, что нашим федеральным партнером выступает "Ростелеком". Компания обеспечила учебные заведения быстрым, и, главное, защищенным от различных киберугроз доступом к сети передачи данных. Теперь дети будут получать только необходимый для образовательного процесса контент», — отметил Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

ЕСПД создана в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Услуга передачи данных предоставляется образовательным учреждениям на основании контракта, заключенного между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком». Реклама. ПАО «Ростелеком»