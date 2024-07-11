«Разница в 30 лет не ощущается»: Народный артист РТ Рустам Маликов рассказал о новой жене

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Народный артист Татарстана, заслуженный артист Башкортостана Рустам Маликов женился во второй раз. Об этом он рассказал в интервью газете «Ирек мәйданы».

«После развода с первой женой долгие годы жил один. Два года назад нашел свою половинку — женился на Ляйсан, родом из села Нижние Чершилы Лениногорского района. Мы отлично ладим, счастливы. Разница в возрасте в 30 лет даже не ощущается. Моя жена преподаватель английского языка. У нее свой дом, квартира, машина. Муж умер. От первого брака есть сын, ему 23 года. Я записал новую песню «Җәйләр көтеп яшим» (“Живу в ожидании лета”), слова и музыка мои собственные. 20 июля мне 75 лет. Собираемся в Турцию на отдых», – рассказал газете артист.

Рустам Маликов был женат на певице Гузель Маликовой. Они воспитали двух сыновей — Гайсу и Мусу Маликовых. Муса Маликов прославился на весь СССР, в 1990 году получив Гран-при телевизионного конкурса «Утренняя звезда». Певец, музыкант, композитор сегодня проживает в Германии.