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Общество
31 декабря 2022  11:00
Лина Саримова

Проект «Миллиард.Татар» наградил «Татарина года»

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Подводя итоги 2022-го, редакция проекта «Миллиард.Татар» решила отметить несколько ключевых персон, внесших важную лепту в жизнь татар в этот непростой год. Накануне прошла церемония награждения премии «Татарин года» в четырех номинациях.

Фото: «Миллиард.Татар»

В номинации «Ученый» победил директор Института истории им. Марджани Радик Салихов. «Защитником» стал адвокат, которого называют главным мусульманским правозащитником, Руслан Нагиев.

Фото: «Миллиард. Татар»

В номинации «Публицист» – главный отражатель информационных атак на татар и республику, журналист Марк Шишкин. Четвертой номинации «Человек года» удостоились все те, кто остался на своей земле, несмотря на страхи, лишения и трудности.

Фото: «Миллиард. Татар»

Подробнее о каждом из участников и самой премии читайте на сайте «Миллиард.Татар».

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