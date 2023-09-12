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Минниханов сохранил место в топе медиарейтинга руководителей регионов ПФО
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов по итогам августа текущего года сохранил второе место в медиарейтинге глав регионов Приволжского федерального округа, его позиция осталась неизменной. Частоту упоминания губернаторов в различных медиа подсчитала компания «Медиалогия».
Медиаиндекс Раиса РТ составил 96 232,4. Руководитель республики оказался упомянут различными медиаресурсами 11 408 раз.
Интерес у медиа вызвали открытие в Казани Татарстанского нефтегазохимического форума с участием российских компаний и представителей Беларуси, Китая, Бахрейна, Камеруна, Азербайджана и других стран, на котором выступил Рустам Минниханов, и его встреча с послом Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Куньей в рамках этого форума.
Внимание СМИ также привлекли участие Раиса РТ в церемонии замыкания руслового пролетного строения мостового перехода через реку Волгу в составе трассы М12, поздравление жителей Татарстана с Днем республики и подписание соглашения с мэром Москвы Сергеем Собяниным о сотрудничестве по внедрению информационных технологий в сфере образования на базе сервисов «Московской электронной школы».
Первое место в медиарейтинге руководителей регионов Приволжья по итогам августа сохранил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, третье — губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, четвертое — руководитель Самарской области Дмитрий Азаров.
В свою очередь пятым стал глава Ульяновской области Алексей Русских, поднявшийся на две позиции. Его коллега из Саратовской области Роман Бусаргин опустился на три позиции и оказался лишь восьмым.
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