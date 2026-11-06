Минэкологии РТ провело проверку по факту сброса стоков в озеро Шанхай
Министерство экологии и природных ресурсов РТ провело проверку по факту сброса стоков в озеро Шанхай. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе министерства.
«5 ноября в Минэкологии РТ поступила жалоба жителей Казани о сбросе сточных вод в озеро Шанхай. Жители писали, что сброс был зафиксирован 23–24 октября. Сегодня инспекторы Минэкологии РТ и лаборатория выехали на место для проверки сообщения», – рассказали в пресс-службе.
По картографическим данным, водоем находится в районе подпора Куйбышевского водохранилища, в зоне полномочий Росприроднадзора.