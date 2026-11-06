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Общество 6 ноября 2026 13:14

Минэкологии РТ провело проверку по факту сброса стоков в озеро Шанхай

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Министерство экологии и природных ресурсов РТ провело проверку по факту сброса стоков в озеро Шанхай. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе министерства.

«5 ноября в Минэкологии РТ поступила жалоба жителей Казани о сбросе сточных вод в озеро Шанхай. Жители писали, что сброс был зафиксирован 23–24 октября. Сегодня инспекторы Минэкологии РТ и лаборатория выехали на место для проверки сообщения», – рассказали в пресс-службе.

По картографическим данным, водоем находится в районе подпора Куйбышевского водохранилища, в зоне полномочий Росприроднадзора.

#минэкологи рт #Экология #сброс сточных вод
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