Минэкологии РТ провело проверку по факту сброса стоков в озеро Шанхай

Министерство экологии и природных ресурсов РТ провело проверку по факту сброса стоков в озеро Шанхай. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе министерства.

«5 ноября в Минэкологии РТ поступила жалоба жителей Казани о сбросе сточных вод в озеро Шанхай. Жители писали, что сброс был зафиксирован 23–24 октября. Сегодня инспекторы Минэкологии РТ и лаборатория выехали на место для проверки сообщения», – рассказали в пресс-службе.

По картографическим данным, водоем находится в районе подпора Куйбышевского водохранилища, в зоне полномочий Росприроднадзора.